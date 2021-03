Bari, 21enne segregata e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano

ansa

Lucchetti alla porta d'ingresso e oscuranti alle finestre: è questo lo scenario che la polizia di Bari si è ritrovata davanti alla casa di un 31enne egiziano, fermato in un controllo anti-Covid e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Durante il sopralluogo nell'abitazione, effettuato per ulteriori accertamenti, gli agenti hanno fatto la scoperta: una 21enne vi era stata segregata, subendo violenze per mesi. L'uomo è stato arrestato.