Puglia, la xylella devasta la Piana degli Ulivi Monumentali: perso un terzo degli alberi storici

Non si arresta l'epidemia di xylella che sta devastando gli ulivi in Puglia. Altre 136 piante sono risultate infette, alcune delle quali situate nella Piana degli Ulivi Monumentali, dove è ormai andato perso un terzo degli storici esemplari. A renderlo noto Coldiretti, che, in occasione dell'inizio della raccolta delle olive sugli alberi risparmiati dalla xylella, ha denunciato nuovi focolai anche nelle campagne di Monopoli.