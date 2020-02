Psicosi Coronavirus, cresce il business dei disinfettanti: prezzi alle stelle

Coronavirus e business, "spregiudicato". Un binomio che comincia a mietere le sue vittime. I gel disinfettanti sono infatti velocemente scomparsi dai banchi delle farmacie delle zone focolaio, come il Lodigiano, ma anche in città limitrofe come Pavia e su Amazon, dove molti prodotti sono "esauriti" o vengono venduti a prezzi più alti del normale o solo in stock.