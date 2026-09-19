La donna ha contestato la decisione davanti al Tribunale di Torino e ha raccontato ai giudici la propria versione dei fatti, spiegando di essersi sentita in colpa quando aveva incontrato l'ex paziente al di fuori della comunità, di avergli detto che non potevano più vedersi, ma secondo la professionista, l'uomo avrebbe iniziato a minacciarla. "Ho cominciato a spaventarmi - ha raccontato - Poi lui è tornato gentile e ci siamo rivisti a Milano, dove io stavo facendo un corso. Ogni qualvolta tentavo di lasciarlo, lui tornava a minacciarmi di raccontare tutto".