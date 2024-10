Psichiatra uccisa a Pisa, Gianluca Paul Seung condannato all'ergastolo

Il 34enne ha confessato in aula l'omicidio durante l'udienza del processo apertosi a dicembre del 2023 a Pisa. L'uomo, ex paziente della vittima, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere. "Confesso, confermo a tutto il mondo, con coraggio e non con spavalderia, con senso di giustizia e lealtà verso i cittadini, di essere l'aggressore di Barbara Capovani e di averla portata alla morte il 21 aprile del 2023 a Pisa nell'ospedale Santa Chiara, davanti al reparto di psichiatria dove lavorava", ha affermato oggi, 16 ottobre, Seung durante l'udienza. "Erano le 17.53 quando mi sono recato lì mascherato e l'ho colpita con un oggetto contundente - ha raccontato ancora Seung con calma e lucidità - sono andato lì per sfregiarla ma non per ucciderla, non è stato niente di premeditato".