Psichiatra uccisa a Pisa, il suo rene salva la vita a un bambino

Il rene di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa, ha salvato la vita di un bambino che da tempo aspettava un organo compatibile.

Una luce in fondo al buio dell'aggressione alla dottoressa, colpita con una spranga da Gianluca Paul Seung, che è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio premeditato (reato che sarà riformulato). Come riporta La Nazione, il rene di Capovani è stato trapiantato nel corpo del bimbo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Anche il fegato della dottoressa ha salvato la vita a una persona: l'organo è infatti volato a Milano per un trapianto d’urgenza.