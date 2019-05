Proteste per la casa ai rom, il Papa: "Soffro, questa non è civiltà"

Incontrando in Vaticano 500 tra rom e sinti, il Papa ha espresso la sua "sofferenza" per le violente manifestazioni contro l'assegnazione di un alloggio popolare a una famiglia di nomadi a Roma, nel quartiere di Casal Bruciato. "Prego per voi - ha detto -, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verità, soffro". Poi, in relazione alle contestazioni, ha precisato: "Questa non è civiltà, l'amore è civiltà".