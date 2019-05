Tensione a Casal Bruciato, sit-in movimenti fronteggia gli "anti-rom" Pesanti minacce a famiglia nomade

Casal Bruciato, case assegnate ai nomadi: proteste e sit-in Ansa 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i due gruppi contrapposti non c'è stato alcun contatto ma sono volate parole becere e pesanti minacce. I manifestanti dei movimenti sono radunati in via Satta mentre militanti di Casapound e abitanti sono all'interno del cortile condominiale. A separarli due cordoni di forze dell'ordine in tenuta antisommossa e un cancello chiuso.



Poco dopo una madre e un bimbo della famiglia nomade sono entrate nel palazzo conteso a Casal Bruciato, scortate dalle forze dell'ordine dall'ingresso laterale di via Satta. "Dovete andare via", ha urlato qualcuno tra i manifestanti. Le forze dell'ordine hanno chiuso gli accessi al palazzo e non hanno consentito di entrare neanche agli abitanti. "E' una vergogna", dicono alcuni inquilini. "Aprite - ha detto un altro - così non mi fate andare a casa dai miei figli che sono soli". "Ti stupro", ha urlato un uomo al passaggio della nomade con la bambina. Al loro arrivo si è creato un vero e proprio parapiglia con insulti all'indirizzo dei nomadi da parte degli abitanti.