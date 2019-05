Roma, casa popolare assegnata a una famiglia rom: scoppia un'altra protesta, minacce da CasaPound

"E' stato assegnato un alloggio popolare a un nucleo familiare di 14 nomadi - spiega un referente di CasaPound -. Gli abitanti non li vogliono, hanno paura. Il sindaco di Roma pensa di risolvere l'emergenza dei campi nomadi abusivi sulle spalle dei cittadini. L'appartamento al centro della protesta si era liberato due settimane fa. Assegnataria era una signora ma ci vivevano i nipoti, che volevano riscattare l'immobile ma il Comune li ha bollati come occupanti abusivi".



Intanto la famiglia di nomadi è entrata nell'appartamento scortata dalla polizia. E si dice impaurita. "Qui non li vogliamo, perché devono stare in periferia?", urlano intanto gli abitanti in strada negando di avere minacciato la famiglia nomade. E promettendo un presidio ad oltranza finché "non andranno via".



Sulla questione è intervenuta anche Virginia Raggi. "CasaPound deve rispettare le leggi dello Stato italiano. Nessuno può pensare di sostituirsi alle Istituzioni", ha scritto su Facebook il sindaco. "La verità è che CasaPound specula sulla pelle di tutte le persone e, intanto, occupa abusivamente un palazzo in pieno centro a Roma. Predica male e razzola ancora peggio. Non fatevi ingannare da questi imbroglioni. Noi, invece, stiamo facendo rispettare le leggi, stiamo chiudendo i campi nomadi spingendo gli abitanti a trovarsi un lavoro, pagare le tasse e a mandare i figli a scuola. Le regole vanno rispettate da tutti", ha aggiunto.



Il vento dell'intolleranza continua a soffiare nelle periferie della capitale dopo i casi analoghi di Torre Maura e Casalotti. A Torre Maura la protesta contro il trasferimento di alcuni nomadi in un centro di accoglienza fu eclatante con cassonetti dei rifiuti incendiati e, addirittura, il blocco della consegna dei pasti all'interno della struttura: alcuni cittadini calpestarono il pane. I nomadi dovettero lasciare il centro.



Sui fatti di Torre Maura, che videro anche in quel caso la nutrita presenza di CasaPound, la Procura di Roma aprì un fascicolo per i reati di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale. Teatro di una protesta antinomadi anche Casalotti, altra periferia della città, animata questa volta da Forza Nuova che portò la gente in strada con lo slogan "Basta rom basta immigrazione".



I trasferimenti di nomadi presso alloggi popolari fanno parte di un piano del Campidoglio per superare i campi. Tra gli obiettivi già raggiunti del piano, ha precisato il Campidoglio, "la diminuzione dei roghi tossici e anche della dispersione scolastica".