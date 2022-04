Protesta "macabra" per un divieto sulle processioni nel Salernitano: manifesti funebri contro il vescovo

La decisione presa dal vescovo di Nocera-Sarno, Giuseppe Giudice, per mostrare rispetto verso la popolazione ucraina in guerra e soprattutto per contrastare la risalita dei contagi da Covid-19, ha provocato pesanti polemiche e una forma di protesta che sfocia nel macabro. Dei manifesti funebri con il nome del prelato sono stati affissi in diversi comuni dell'Agro Nocerino Sarnese.

Le conseguenze sull'indotto -

Il provvedimento dell'Assemblea del clero di sospendere le processioni fino a data da destinarsi bloccherà non solo le feste patronali - accusano i contestatori del vescovo - ma anche le affollate manifestazioni religiose della settimana santa, danneggiando coloro che lavorano a margine delle processioni. Inevitabili le polemiche da parte dei fedeli.

Le accuse mosse al Vescovo -

ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali

scelta disonesta e ingiusta

uniti vinceremo contro il Vescovo

Pesanti le accuse scritte nel falso necrologio che ha come destinatario proprio monsignor Giudice: "Ha tragicamente con un decreto inutile" - c'è scritto - "Ne danno la triste notizia le bande musicali, i fuochisti, gli ambulanti, i giostrai, le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono un periodo buio per la crisi legata al Covid e ora continuano a lavorare per una. Un grave lutto ha colpito il nostro Agro, ma".

Indagini in corso -

Lello De Prisco

mai oltrepassare il limite della civiltà

Solidarietà

Giuseppe Maria Cuofano

Emilio Borrelli

Quanto accaduto ci fa capire quanto il mondo criminale ci sia in certe processioni e manifestazioni religiose, troppo spesso contaminate dal marcio e dall'interesse economico

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per risalire ai responsabili della macabra affissione. Il sindaco di Pagani,, nonostante non sia d'accordo col provvedimento che sospende gli eventi, ha subito preso le distanze ed espresso la sua "ferma condanna contro gli atti intimidatori e gli atteggiamenti aggressivi che si stanno perpetrando nei confronti del capo della Chiesa diocesana: si può manifestare consenso o dissenso, ma". Il primo cittadino incontrerà monsignor Giudice: "Questi atti non solo oltraggiano le autorità religiose nelle vesti istituzionali e personali, ma danneggiano gli stessi commercianti, cittadini e le istituzioni tutte".al vescovo anche dal sindaco di Nocera Superiore,, e dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco, che sottolinea: "".

Ti potrebbe interessare anche: