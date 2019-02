Protesta Latte, pastori: senza soluzione blocchiamo seggi Sardegna

I pastori sardi lanciano un ultimatum alle istituzioni e minacciano di bloccare i seggi in tutta l'isola in occasione delle elezioni regionali. "Se entro pochi giorni non si trovano soluzioni per il nostro settore - annuncia il coordinamento degli allevatori - bloccheremo la Sardegna il 24 febbraio, il giorno delle votazioni. Non è che non andiamo a votare, non voterà nessuno, blocchiamo la democrazia, ognuno si assuma le proprie responsabilità".