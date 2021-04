Proposta per riaprire i teatri: “Nel costo del biglietto inseriamo un tampone”

I teatri e i cinema sono chiusi e non si sa quando potranno riaprire. "Serve un pensiero divergente, basta aiuti, facciamo lavorare il settore". Così la presidente del CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), Emiliana Alessandrini, a "Quarta Repubblica", dove ha lanciato la sua proposta: "Nel costo del biglietto comprendiamo quello del tampone da effettuare 24 ore precedenti all'evento. Facciamo una sperimentazione".

"Basta tenere la gente in casa, c'è troppo malessere. Ci siamo incastrati su vaccini che non arrivino e sostegni che non funzionano. Servono nuovi protocolli e nuove idee. Mentre lavoriamo alla vaccinazione, pensiamo a come poter far ripartire teatri, cinema e concerti" ha concluso Alessandrini.