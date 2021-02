A "Quarta Repubblica" tutta la verità di Mario Benotti sull'inchiesta mascherine

Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, in prima serata su Retequattro, con "Quarta Repubblica". Al centro della puntata di lunedì 22 febbraio ci sarà l’inchiesta sul traffico delle mascherine. Intervistato da Nicola Porro, Mario Benotti è pronto a raccontare la sua verità sul caso che lo vede sotto inchiesta con altre 7 persone per traffico di influenze in seguito alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi-commessa di mascherine, acquistate la scorsa primavera dalla struttura del commissariato per l'emergenza Covid.