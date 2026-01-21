Livorno, avrebbe abusato di due studentesse disabili: docente condannato a 9 anni e mezzo

Per il professore è scattata la misura cautelare in carcere, attulmente si trova agli arresti domiciliari ed è stato sospeso dall'insegnamento
Avrebbe abusato sessualmente di due studentesse minorenni e disabili. Per questo, un professore in servizio in una scuola livornese, è stato condannato a nove anni e mezzo. Gli abusi, ripresi dall'uomo con il cellulare, si sarebbero consumati tra il 2023 e il 2024. Il docente, come riportano Il Tirreno e Il Corriere Fiorentino, dovrà risarcire le vittime. In attesa della definizione dell'intero ammontare, che verrà deciso dal tribunale civile, il professore verserà una provvisione di 50mila euro alla famiglia di una vittima e di 30mila euro a beneficio dell'altra, costituitesi parte civile.
Le investigazioni sul professore sono partite nel 2024 dopo alcune segnalazioni al dirigente scolastico dell'istituto da parte di alcuni membri del personale. Il preside ha poi provveduto ad allertare le autorità. I carabinieri hanno rinvenuto nel cellulare dell'uomo diversi "video dal contenuto sessualmente esplicito". È scattata quindi la misura cautelare in carcere per il docente che però, attualmente, si trova ancora agli arresti domiciliari. La decisione, essendo di primo grado, non rappresenta ancora una sentenza definitiva ma il professore è stato sospeso dall'insegnamento, come previsto dalla legge.