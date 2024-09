Processo Open Arms, minacce ai pm: è allarme sicurezza

Per i tre pm del processo Open Arms è scattato l'allarme sicurezza. Dopo la richiesta di 6 anni di carcere per il ministro Matteo Salvini con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, Marzia Sabella, Gery Ferrara e Giorgia Righi hanno ricevuto migliaia di messaggi di insulti e minacce via social e pesanti lettere intimidatorie. La Procuratrice generale di Palermo, Lia Sava, ha così richiesto l'intervento del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.