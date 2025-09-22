Tempio Pausania, Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo

Quale è stato il momento più difficile del processo? "All'inizio come ricorderete non sono entrata subito nel processo, sono entrata quando questo processo in realtà sembrava non avere evoluzioni, era una fase in cui le indagini andavano per le lunghe ed ero indecisa se accettare. Dopo aver ascoltato e visto la mia assistita ho pensato che era estremamente importante esserci perché dovevamo lavorare molto perché guardate questi processi sono in salita. Alla mia assistita dicevano che era una mezza pazza, dall'altro che era assetata di sesso. Quindi dico a tutte le donne di denunciare".