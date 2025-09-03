Processo a Ciro Grillo, salta la sentenza: è morto il figlio del giudice

Accordo tra il procuratore e gli avvocati: l'udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10.30
Un improvviso lutto che ha colpito il presidente del collegio, il giudice Marco Cossu, ha fatto saltare l'udienza nel processo a Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e di altri tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo. La sentenza era attesa oggi.
Dopo una breve discussione tra i componenti del collegio, il procuratore e gli avvocati, l'udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10.30.
