Processo a Ciro Grillo, salta la sentenza: è morto il figlio del giudice

Un improvviso lutto che ha colpito il presidente del collegio, il giudice Marco Cossu, ha fatto saltare l'udienza nel processo a Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e di altri tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo. La sentenza era attesa oggi.