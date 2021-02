Primo weekend in zona gialla, Galli: "Situazioni a rischio di contagio elevato"

Preoccupano gli assembramenti visti un po' in tutta italia nel primo weekend di zona gialla. A "Mattino Cinque", l'infettivologo Massimo Galli fa il punto sulla situazione dei nuovi contagi: "La lezione l'avremmo dovuta aver imparata - dice - quella attuale non è una situazione tranquilla, il rischio di nuovi contagi, è elevato. Se avessimo fatto più vaccinazione, allora forse l'avremmo potuta pagare di meno".

Leggi Anche Covid, in Lazio al via la vaccinazione per gli over 80

Intanto, in alcune zone, come a Perugia e Brescia, sono esplosi nuovi focolai che hanno fatto scattare mini zone rosse: "Quello che sta succedendo - spiega Galli - è che il virus cambia e potrebbe darci problemi nell'assegnazione dei nuovi colori". Infine, una battuta sul nuovo governo che sta per nascere, a cui spetterà gestire la crisi sanitaria e la campagna vaccinale: "Mi auguro una robusta continuità - dice - credo che sia necessario restino in sella le persone che hanno già gestito la prima fase. Speranza? Da parte mia è un endorsement nei suoi confronti".