Covid, in Lazio al via la vaccinazione per gli over 80

Prende il via oggi dal Lazio la vaccinazione anti Covid per gli over 80. Secondo i dati resi noti dalla Regione, sono oltre 214mila gli anziani che hanno effettuato la prenotazione. Intanto con l'inizio della settimana, con l'aggiunta di Sardegna e Trentino, sono 17 le Regioni gialle. In rosso l'Alto Adige, la provincia di Perugia e alcuni comuni del Ternano, dell'Abruzzo e del Molise.