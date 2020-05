Primo weekend Fase 2, a Roma controlli di spiagge e luoghi movida

Nel primo weekend della Fase 2 a Roma si temono assembramenti e ci si prepara quindi a controlli e perlustrazioni nelle zone a rischio. Le forze dell'ordine e la polizia locale hanno quindi deciso di potenziare le pattuglie in alcune aree della movida della Capitale, in particolare fuori dai locali aperti per il take away, nei parchi e sulle strade in uscita dalla città, verso il litorale e i laghi. Segui in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui