Primo Maggio, a Torino scontri con gli antagonisti | Meloni: "Risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta"

Oltre mille persone che stanno prendendo parte al corteo del Primo Maggio a Torino si sono staccati dal resto della manifestazione dirigendosi verso corso Regina Margherita, dove al civico 47 sorgeva il centro sociale Askatasuna sgomberato lo scorso anno. L'ampio gruppo sarebbe composto da autonomi del centro sociale, da No Tav, pro Pal, collettivi studenteschi e dal comitato di quartiere Vanchiglia. "Questa città negli anni ci ha insegnato tante cose. Questa città ci ha insegnato che ingiustizie non vanno fatte passare sotto silenzio", hanno annunciato al microfono. "Dal 18 dicembre c'è una ferita che sanguina. Il centro sociale è Askatasuna è stato sgomberato. Di fronte a ingiustizia scegliamo da che parte stare scegliamo di essere partigiani. Allora la ora andiamo lì. Avanti tutta". In prima fila, appena dopo il furgone che guidava il corteo e prima dello striscione che apre lo spezzone antagonista, ci sono giovani con bastoni e aste di bandiera.