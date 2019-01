Preziosa, la pensionata “beffata” dal Governo

“Sono inca**ata nera”. Poche parole che fanno ben capire lo stato d’animo di Preziosa, pensionata 83enne che non avrà diritto all’integrazione. Il motivo? I risparmi che la signora ha messo da parte faticosamente facendo - come lei stessa racconta ai microfoni di “Stasera Italia” - la ‘formichina’: “Ho messo via dei soldi ogni mese, facendo sacrifici, mangiando pasta e patate senza aver nessun vizio. Ma ora, visto che i miei risparmi sono all'incirca 10mila euro, non rientrerò nel provvedimento”. Sì, perché per accedere alla pensione di cittadinanza l’ISEE non deve superare i 9mila euro, almeno a leggere le prime bozze del decreto. E Preziosa non ci sta: “Non ho case, non ho automobili, ho solo la pensione. Non guardano le persone, vedono solo i numeri”.