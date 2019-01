Pensioni, ipotesi sconto riscatto anni università per gli under 40

Riscatto con lo sconto degli anni dell'università per gli under 40 che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996 e che, dunque, ricadono per intero nel regime contributivo. E' l'ipotesi a cui sta lavorando il governo per agevolare i giovani con carriere discontinue nel "coprire" buchi contributivi con costi limitati. La misura prevede il riscatto fino a cinque anni con un versamento minimo.