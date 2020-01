Pressing delle Autoscuole sul Parlamento: "Più formazione per i motociclisti"

Lettera aperta di Unasca, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, alla Commissione Trasporti per richiedere la modifica dell’art.122 comma 5 della legge di riforma del Codice della Strada, e introdurre così l’obbligo di una formazione minima per il conseguimento di ogni categoria di patente, non solo B ma anche AM, A1, A2 e A, delegando poi al Ministero dei Trasporti l’individuazione dei criteri.