Premio "La Mosca Bianca", vince il dr. Pablo Hernansanz dell'Istituto Cajal di Madrid

La scoperta che ha valso l'assegnazione del premio al ricercatore spagnolo riguarda il funzionamento dei mitocondri, corpuscoli che risiedono all'interno delle cellule e deputati a produrre energia per la cellula stessa. "Pensavamo che il funzionamento dei mitocondri fosse ormai chiarito da tempo dato che essi sono noti ai biologi da oltre 100 anni, ma in biologia mai dire mai", chiosa il prof. Carlo Gambacorti-Passerini, direttore del comitato scientifico Aip-Lmc e responsabile del Comitato di selezione del premio. "Invece il dr. Hernansanz ha identificato che la differenza di potenziale esistente tra parte interna ed esterna del mitocondrio, la base per la produzione di energia nella cellula, non è dovuta solamente a un gradiente di ioni Idrogeno ma, per circa metà, a un gradiente di ioni Sodio. Il team del dr. Hernansanz ha inoltre identificato la proteina che agisce da trasportatore per questi ioni", conclude il prof Gambacorti. La scoperta è sicuramente "di base", nel senso che non ha una ripercussione clinica immediata, ma la potrà avere nel futuro, come è avvenuto in tutte le grandi scoperte mediche, a iniziare da quella del cromosoma Filadelphia, avvenuta nel 1960 e che portò 40 anni dopo alla scoperta dell'imatinib per la terapia della leucemia mieloide cronica.