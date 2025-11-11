Prato, parla la vittima della "vendicatrice" di uomini: "Mi seguiva ovunque, mi ha rovinato la vita"

"Lei sapeva tutto di noi: dove lavoravamo, i nostri orari, locali che frequentavamo. Il mio compagno era stato ingenuo, si era infatuato di questa 'ragazza', e le aveva raccontato tutto, dandole informazioni personali", spiega l'ex fidanzata al Messaggero. "Abbiamo provato a ricucire il rapporto. Ma lei ha mandato al mio luogo di lavoro una raccomandata con tutti gli screenshot e le immagini hard. I miei colleghi li hanno visti. E non è tutto: tramite centinaia di profili fake, ha contattato familiari e amici", racconta la donna.