Prato, un topo provoca un blackout e manda in tilt il tribunale: udienze sospese

Tutto per un ratto. Un boato, poi la fiammata. Ore di caos al tribunale di Prato che è rimasto al buio e al freddo per colpa di un topo. Il roditore infatti, di prima mattina, si è introdotto all'interno di un generatore e ha morsicato alcuni cavi della corrente, causando così un blackout che ha, di fatto, paralizzato i lavori in programma. E' stato quindi imposto lo stop a tutte le attività del palazzo di Giustizia, già più volte sotto i riflettori per le precarie condizioni in cui versa. Risultato: uffici chiusi, udienze sospese e tribunale fuori uso.