Passeggera trova un topo vivo nel pasto su un volo Oslo-Malaga: aereo dirottato

Il dirottamento è in linea con le procedure aziendali poiché l'animale rappresentava un rischio per la sicurezza, ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp il portavoce della compagnia aerea Oystein Schmidt, sempre stando alla Bbc. "Si tratta di un qualcosa che accade raramente", ha aggiunto Schmidt. Solitamente, le compagnie impongono severe restrizioni per quanto riguarda la presenza di roditori a bordo degli aerei, per evitare il rischio che gli animali rosicchino i cavi elettrici, spiega ancora la Bbc.