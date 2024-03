Roma, "C'è un topo in platea": Vincenzo Salemme vuole far saltare lo spettacolo, ma lo show va avanti

Fuoriprogramma poco prima della messa in scena di "Natale in casa Cupiello" al teatro Sistina di Roma.

Tgcom24

"Vi rimborso io di tasca mia perché nessuno mi sta dicendo niente", la reazione dell'attore Vincenzo Salemme quando la presenza del topo ha scatenato la reazione del pubblico, che gli ha comunque chiesto di proseguire con la replica.

"Siamo indignati e arrabbiati – ha commentato all'agenzia di stampa Adnkronos il direttore artistico del teatro romano Matteo Massimo Piparo. - Il Sistina è parte lesa e ferita. In dieci anni di gestione una cosa del genere non è mai accaduta. La nostra azienda mette in atto ogni azione possibile per evitare che i topi entrino nel nostro teatro, ma il centro storico di Roma è invaso dai topi e siamo anche circondati da bar e ristoranti che lasciano la spazzatura in strada".