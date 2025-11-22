Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CONTRO DROGA E CELLULARI

Prato, maxi operazione nel carcere: perquisizioni e sequestri

Blitz simili erano già stati effettuati nei mesi scorsi, mentre le indagini sono scattate a luglio 2024

22 Nov 2025 - 07:05
© Ansa

© Ansa

Le quattro forze di polizia di Prato hanno effettuato una maxi operazione all'interno del carcere La Dogaia. La Procura ha ordinato due provvedimenti di "perquisizione e sequestro massivi" contro l'ingresso di droga e cellulari. Operazioni simili erano già state effettuate nei mesi scorsi, mentre le indagini sono partite a luglio 2024. Il 28 giugno di quest'anno furono perquisiti 127 detenuti da 263 agenti.

Leggi anche

Usa, condannato a morte da 20 anni: graziato poche ore prima dell'esecuzione

Como, tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione fallito: tre agenti feriti, grave un detenuto

Una prima tranche dell'inchiesta si è conclusa a luglio 2025, con l'iscrizione nel registro degli indagati di 33 detenuti e il sequestro di 41 apparecchi telefonici introdotti nei reparti di alta e media sicurezza.

Ti potrebbe interessare

prato