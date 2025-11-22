Prato, maxi operazione nel carcere: perquisizioni e sequestri

Le quattro forze di polizia di Prato hanno effettuato una maxi operazione all'interno del carcere La Dogaia. La Procura ha ordinato due provvedimenti di "perquisizione e sequestro massivi" contro l'ingresso di droga e cellulari. Operazioni simili erano già state effettuate nei mesi scorsi, mentre le indagini sono partite a luglio 2024. Il 28 giugno di quest'anno furono perquisiti 127 detenuti da 263 agenti.