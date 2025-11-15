Usa, condannato a morte da 20 anni: graziato poche ore prima dell'esecuzione

"Dopo un'attenta analisi dei fatti ho deciso di commutare la condanna di Tremane Wood in ergastolo senza possibilità di libertà vigilata", ha dichiarato il governatore dell'Oklahoma
Un 46enne, Tremane Wood, condannato a morte oltre vent'anni fa per un omicidio del 2002, è stato graziato poche ore prima dell'esecuzione dal governatore dell'Oklahoma Kevin Stitt. "Dopo un'attenta analisi dei fatti ho deciso di commutare la condanna di Tremane Wood in ergastolo senza possibilità di libertà vigilata", ha dichiarato Stitt in una nota.
Wood era stato condannato a morte per l'omicidio di Ronnie Wipf, 19 anni, durante una rapina. L'esecuzione dell'uomo tramite iniezione letale era prevista il 13 novembre. È solo la seconda volta che il governatore repubblicano concede la clemenza nei suoi quasi sette anni di mandato.
Wood ha riconosciuto il suo ruolo nella rapina, ma ha sempre sostenuto di non essere stato lui ad aver ucciso il giovane, bensì il fratello. Fratello che, a sua volta, era stato condannato all'ergastolo ed è morto in carcere.