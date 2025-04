Usa, condannato a morte ucciso con la fucilazione: è il secondo quest'anno in South Carolina

Un uomo condannato a morte in South Carolina è stato giustiziato con la fucilazione. Mikal Mahdi era stato condannato per l'omicidio di una gente di polizia avvenuto nel 2004, ed è la seconda persona a essere uccisa con la fucilazione in South Carolina, dove agli inizi di marzo è stato giustiziato Brad Keith Sigmon. I legali di Mahdi hanno cercato di bloccare l'esecuzione negli ultimi giorni ma senza successo.