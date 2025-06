Usa, condannato a morte giustiziato in Mississippi dopo 50 anni

Il condannato a morte più longevo del Mississippi è stato giustiziato dopo aver passato quasi cinquant'anni, dal 1976, nel braccio della morte. Lo riporta la Cnn. Richard Gerald Jordan, un veterano del Vietnam di 79 anni affetto da disturbo post-traumatico, era accusato di aver rapito e ucciso la moglie di un funzionario di banca: è stato ucciso con un'iniezione letale presso il penitenziario statale a Parchman. Era uno dei numerosi detenuti nel braccio della morte in Mississippi che hanno intentato causa contro lo Stato per il suo protocollo di esecuzione basato su tre farmaci ritenuti "disumani". Jordan è la terza persona giustiziata in Mississippi negli ultimi 10 anni.