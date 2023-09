Prato, litiga con la moglie: 39enne cade, sbatte la testa sul marciapiede e muore

Un uomo di 39 anni è morto a Prato dopo essere caduto a terra e aver sbattuto la testa contro il cordolo di un marciapiede, al culmine di una lite con la moglie di 34 anni, di origine cinese come la vittima.

È accaduto martedì sera nella zona del Macrolotto. Per l'uomo inutili i tentativi di rianimarlo. La donna, colta da malore, è stata portata in ospedale in stato di shock. Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, riconducibile comunque a una tragica fatalità.