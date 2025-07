Atti osceni in un giardino pubblico di Prato recensito in sito d'incontri: in tre giorni sette multati per 70mila euro

Anche sui siti di incontri online è ormai ufficialmente il "giardino dell'amore". Ma i residenti non ci stanno e da anni, tramite esposti, denunciano le frequentazioni hot in quel parco di Prato. Così, in via Caduti del Lavoro, nell'ultimo weekend è arrivata la polizia municipale che ha sorpreso sette persone in atteggiamenti poco consoni e le ha sanzionate per 70mila euro per atti osceni in luogo pubblico. I cittadini, dopo annose battaglie, possono ora tirare un sospiro di sollievo? Non proprio, come riporta La Nazione. Dopo il weekend di controlli e multe, infatti, la situazione dell'area verde, a qualche giorno di distanza, sembra tornata "calda" come prima.