Viareggio, sesso in chiesa prima della messa: denunciati dai fedeli 

E’ successo a Viareggio, nella chiesa di Sant’Andrea. Secondo il racconto dei presenti, due trentenni, un uomo e una donna di nazionalità italiana, sarebbero entrati in chiesa in condizioni psicofisiche alterate, forse a causa di qualche birra di troppo, e hanno pensato bene di scambiarsi effusioni incuranti dei fedeli che stavano entrando in chiesa per la messa domenicale del pomeriggio.

Tgcom24

I fedeli li hanno segnalati - I fatti risalgono al pomeriggio del 12 maggio. Secondo quanto riporta "La Nazione" sono stati proprio alcuni fedeli ad accorgersi della coppia e avvertire il parroco, che ha immediatamente avvisato la polizia. Quando gli agenti sono entrati l’uomo e la donna erano ancora impegnati nelle loro effusioni e sono stati immediatamente interrotti.

Denunciati per atti osceni in luogo pubblico - Portati in commissariato per l’identificazione e successivamente sono stati denunciati per l’ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e vilipendio alla religione. La chiesa di Sant’Andrea si trova in pieno centro a Viareggio ed è aperta al culto, chiunque può entrare e questo ha favorito l’uomo e la donna. Almeno fino all’arrivo dei fedeli che hanno notato subito l’atteggiamento inequivocabile della coppia.