Prato, fermato per stupro: per la Procura ha drogato e abusato di una dipendente

Un uomo di 59 anni è stato fermato perché avrebbe violentato a Prato una sua dipendente di 24 anni dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali della stessa ditta, e la presunta violenza sessuale "risulta essere stata documentata dalle immagini della videosorveglianza" dell'azienda, come rende noto la procura di Prato. Il 59enne era già noto alle forze dell'ordine per reati vari.