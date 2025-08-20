Logo Tgcom24
Cronaca
Milano, presunte violenze sessuali dopo la discoteca: arrestato 35enne

In casa dell'uomo sono stati trovati 300 grammi di droga dello stupro e ci sono le denunce di due ragazze, che non si conoscono tra loro

20 Ago 2025 - 12:26
© IPA

© IPA

In casa aveva 300 grammi di droga dello stupro, e due ragazze, poco più che maggiorenni, lo accusano di violenza sessuale. Per questo si trova in carcere un 35enne, di origini senegalesi. La procura di Monza, che coordina le indagini della polizia di Sesto San Giovanni, sta effettuando tutte le verifiche del caso, in cerca di riscontri su quanto riferito dalle ragazze. Le due violenze si sarebbero verificate a qualche mese di distanza dopo una serata trascorsa in discoteca a Milano, dove l'uomo lavorava. Le due giovani non si conoscono tra loro.

La denuncia di due ragazze

 Come riporta il Corriere della Sera, una sarebbe una "collega" dell'uomo arrestato, impiegata in un club; l'altra invece lo avrebbe incontrato durante una serata trascorsa in discoteca. Entrambe denunciano di aver concluso la serata a casa del 35enne, dove si sarebbero consumati gli abusi, ma dicono di avere i ricordi vaghi di quanto accaduto. L'arrestato si proclama innocente, sostenendo che quelli con le ragazze fossero rapporti consenzienti. 

