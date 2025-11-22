Gallarate (Varese), donna violentata in strada: aggressore preso grazie al telefono perso

E' stato un passante nel centro di Gallarate, vicino a Varese, a sentire le urla della donna, vittima di stupro, a dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi. Cinquantatré anni, infermiera, aveva il viso tumefatto per le botte ricevute. Aggredita nel buio prima dell'alba, stava andando al lavoro a piedi in una zona di giorno molto frequentata nel quartiere Cajello, vicino a un supermercato, ma a quell'ora quasi deserta. L'aggressoore l'ha colpita al volto per stordirla, l'ha trascinata dietro le aiuole del vicino posteggio e i giardinetti a pochi passi. Dopo l'abuso, è scappato portandosi via il cellulare della donna, ma perdendo il proprio, determinante per confermare l'indetificazione a tempo di record da parte dei carabinieri. Le riprese video hanno consentito di ricostruire i suoi spostamenti e di rintracciarlo a casa. Si era nascosto dentro un letto a cassettone, fingeva di essere assente. Trentacinque anni, gambiano con regolare permesso di soggiorno e, dai primi accertamenti, incensurato, quando è stato arrestato aveva addosso gli stessi abiti del momento dell'aggressione. Adesso si trova nella casa circondariale di Busto Arsizio.