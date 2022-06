Prato, derubava pazienti in fin di vita: denunciata un'infermiera

Denunciata un'infermiera fiorentina di 55 anni che si appropriava indebitamente del denaro dei suoi pazienti.

I carabinieri hanno fatto luce su una serie di furti di bancomat avvenuti all'ospedale Santo Stefano di Prato. Sarebbe stata l'operatrice sociosanitaria a derubare i malati terminali e perfino, in un caso, una donna appena deceduta. Con le carte rubate andava a fare spese per importi inferiori ai 25 euro, per non inserire il codice Pin che ovviamente non conosceva. La donna è stata denunciata e adesso dovrà rispondere di furto aggravato e frode informatica.