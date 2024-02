Prato, autotrasportatore 59enne ucciso durante un tentativo di rapina | Arrestati due pachistani

L'ipotesi su cui lavorano gli investigatori è quella di un omicidio durante un tentativo di rapina . L'uomo portava con sé molte migliaia di euro per acquistare la merce, abiti da esportare in Germania, nelle ditte di pronto moda. Per l'omicidio sono poi stati fermati due pachistani.

Tgcom24

I due presunti killer ripresi da una telecamera È stato un omicidio a scopo di rapina e i carabinieri hanno avviato un'intensa caccia all'uomo durata 24 ore fino ad arrestare i due killer mentre fuggivano su un treno da Milano a Torino. Gli assassini sono due pachistani di 30 e 22 anni che avevano rapporti di lavoro ed economici con la vittima, avevano lavorato con lui. Gli investigatori li hanno identificati presto, hanno individuato le vie di fuga e il luogo dove sarebbero andati a nascondersi. La vittima si chiamava Harpal Singh ed era originario dell'India. Viveva a Gonzaga (Mantova) e lavorava per una ditta di trasporti. Non faceva solo l'autista ma aveva anche un incarico di fiducia, commerciale, per acquistare e pagare la merce presa nelle ditte cinesi del pronto moda a Prato e poi esportata all'estero.

La vittima viaggiava con molti contanti Stavolta il viaggio col camion pieno di abiti sarebbe stato in Germania così come è successo in passato. Per fare questo, circolava con molte migliaia di euro, per fare pagamenti e trattare il prezzo se necessario. Venerdì pomeriggio il 59enne è stato assalito ormai a fine trasferta prima di ripartire verso Nord. Il figlio, da cui si era fatto accompagnare per aiutarlo, lo ha aspettato per un paio d'ore vicino al camion dove la merce - scatoloni e colli - veniva caricata via via che era comprata e raccolta con un furgone nelle aziende prescelte. Si erano divisi i compiti.

Il giovane stava di guardia al camion, posteggiato in una strada del Macrolotto industriale. Il padre girava col furgone per le aziende con cui c'erano contatti commerciali e ritirava la merce, in sostanza abiti a basso prezzo confezionati dagli operai cinesi. Quindi la scaricava nel Tir e ripartiva per Prato. Tali movimenti non sono passati inosservati e i rapinatori hanno pianificato l'assalto quasi sicuramente dopo averlo pedinato.

Harpal Singh è stato trovato morto proprio dal figlio che lo cercava da due ore, non vedendolo ritornare al camion. Era accoltellato, a terra a breve distanza dall'ultima ditta che ha visitato, in via Copernico a Seano. Gli assalitori sono stati ripresi immagini delle telecamere e i carabinieri avrebbero ricevuto un grande aiuto dalle riprese video. Non ci sono stati testimoni oculari. Il cadavere era in fondo a un vialetto, in

una zona che pullula di aziende, quasi tutte a conduzione cinese. Il furgone era posteggiato nelle vicinanze. Lo hanno assalito mentre caricava la merce, il 59enne è stato colpito con più fendenti e lasciato morire, senza dargli alcun soccorso. Sulla salma sarà effettuata l'autopsia.