Prato, agenti Digos feriti durante scontri con un gruppo di cittadini cinesi

Due operatori della Digos hanno riportato ferite e altri colleghi sono stati coinvolti in un'aggressione avvenuta a Prato durante un intervento di ordine pubblico. Nell'episodio è stato coinvolto un gruppo composto da quindici cittadini cinesi che, secondo quanto ha riferito la procura, ha tentato di portare a termine un blitz contro un sit-in organizzato da lavoratori di origine pakistana e da altri dipendenti stranieri impiegati nella filiera dell'abbigliamento, riuniti sotto un gazebo per chiedere il riconoscimento del contratto di lavoro. La polizia si è trovata in servizio quando il gruppo ha provato a raggiungere l'area della protesta. Le stesse persone non hanno esitato ad aggredire gli agenti della Digos.