Prato, 17enne spara con carabina dal terrazzo e ferisce passante

Un 17enne di Prato ha imbracciato una carabina ad aria compressa appartenuta al nonno, defunto, e ha sparato dal terrazzo di casa ferendo a una spalla un automobilista. "Ho sparato per gioco", è stata la giustificazione del ragazzo, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento ed esplosioni pericolose. Denunciato anche il padre, 44 anni, per omessa custodia dell'arma.