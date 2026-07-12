Il punto centrale riguarda proprio i limiti della concessione demaniale. Come spiega Dona all'adnkronos, il concessionario ha l'esclusiva esclusivamente sui servizi balneari messi a disposizione dei clienti, come ombrelloni, lettini e sdraio. Per questo motivo un bagnante non può presentarsi con attrezzature proprie occupando il posto destinato ai servizi dello stabilimento. Diverso è il discorso per alimenti e bevande. La gestione del lido non può estendere la propria esclusiva alla somministrazione del cibo, nemmeno se all'interno della struttura sono presenti un bar o un ristorante. Per questo motivo, sottolinea il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, vietare l'ingresso di panini, bibite o borse frigo è un comportamento illegittimo.