Cibo in spiaggia portato da casa, il parere di alcuni bagnanti: "Giusto, non tutte le tasche sono uguali"

Il parere dei presenti è quasi unanime: per la maggior parte delle persone, il divieto non ha alcun senso. "Se sto al mare tutto il giorno, perché non posso portarmi qualcosa da mangiare?", si domanda un pensionato, sottolineando che non tutte le famiglie hanno le stesse disponibilità economiche. Per molti, preparare il pranzo a casa è una necessità, non una scelta.