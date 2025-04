Pozzuoli, massacra di botte la ex e poi tenta di gettarla da un belvedere: arrestato

Un uomo ha massacrato l'ex a pugni e poi ha tentato di gettarla dal belvedere. Lei, però, è riuscita a opporsi e a salvarsi. È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato l'aggressore. I due erano separati da gennaio. Lei viveva altrove con il figlio di pochi mesi mentre lui non lontano dalla loro vecchia casa. Quando ha trovato l'ex in strada, mentre passeggiava, l'uomo l'ha presa a calci e pugni, spaccandole le ossa del naso.