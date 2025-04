La Squadra Mobile di Milano ha arrestato un 41enne ricercato da nove mesi per aver violentato alla stazione di Rimini una 17enne scappata di casa da un Comune in provincia di Bologna. Gli abusi risalgono al gennaio 2023 e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi il 19 agosto 2024 aveva chiesto la cattura, ma l'uomo è stato rintracciato solo ora non lontano dalla stazione di Milano. La vittima, oggi 20enne, si era confidata con gli zii che poi avevano sporto denuncia.