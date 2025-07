Povegliano (Verona), discute la tesi di laurea con il figlio in braccio: "Troppe donne costrette a scegliere tra famiglia e lavoro"

Dopo la prima laurea, nel 2009, in Scienze politiche a Padova, la 42enne si è voluta rimettere in gioco affrontando una difficile sfida. Studiare riprendendo in mano i libri significava, però, anche sottrarre ore al figlio, generando, così ha raccontato a L'Arena di Verona, "sensi di colpa per togliere" quel tempo al bambino. Alla fine ne è valsa la pena, visto che è proprio la 42enne a sottolineare che "l'esempio più bello che si possa dare a un figlio è mostrare una mamma soddisfatta della propria vita".