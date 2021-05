Firenze, partorisce il giorno prima della laurea: discute la tesi dall'ospedale

Il piccolo Riccardo sarebbe dovuto nascere intorno al 26 maggio, ma non ha voluto aspettare ed è arrivato il giorno prima della laurea della mamma. Così Lucia, 37 anni, che era ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, a Firenze, ha partorito martedì e mercoledì si è fatta trovare in forze per discutere la sua tesi. Ora è tornata a casa con il bambino e una laurea in Scienze dell'educazione e formazione conseguita in videoconferenza nell'aula riunioni dell'ospedale, messa a disposizione dalla direzione di presidio.