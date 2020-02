Mamma e sei figli si laureano insieme all'Università di Urbino: nuovo record per la famiglia Bardelli

E' stata una giornata da primato all'Università Carlo Bo di Urbino, per una particolarità che non è proprio un dettaglio: una mamma, Martina Hulser Bardelli , e tre dei suoi sei figli, dopo aver affrontato insieme il percorso di studi, hanno discusso la tesi di laurea magistrale ottenendo l'alloro nello stesso giorno. In contemporanea altri due figli hanno raggiunto la meta della triennale in Lingue e culture straniere; mentre, nella stessa sessione, ma nei prossimi giorni, si laureerà nella triennale di Economia e Management anche il sesto figlio. Festa grande a Urbino, dunque, ma soprattutto a Cuveglio, (Varese), sul Lago Maggiore, dove risiede la famiglia. "Un grande traguardo e un sogno realizzato", le prime parole di mamma Martina ai microfoni di NewsMediaset, dopo la discussione davanti al Rettore .

Ma per loro non è la prima volta. Allo stesso modo, infatti, nel 2017, mamma Martina e i figli avevano conseguito il titolo triennale. Sempre insieme, poi, avevano vissuto nello stesso collegio universitario e fatto l'esperienza in Erasmus. "Spesso a lezione dovevamo dividerci se i corsi si sovrapponevano", aggiunge la madre a NewsMediaset.

Un'avventura universitaria unica, insomma, sia per la madre che per Michelle, 27 anni, Sarah, 26, e Daniela, 25, laureate come il genitore in "Didattica delle lingue moderne". Nello stesso giorno, quasi in contemporanea, hanno discusso la tesi, ma triennale in "Lingue e culture straniere", anche Christina, 22 anni, ed Eliah. 21. E, infine, nella stessa sessione, ma tra il 16 e il 18 marzo, si laureerà anche nella triennale di Economia e Management dell’Ateneo di Urbino Emanuel, 23 anni, il sesto figlio.

E il papà non può dirsi che "fiero" commentando l'impresa familiare.